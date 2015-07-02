У Раді зареєстровано проект змін до Конституції в частині децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект зареєстровано під № 2217А і зазначено, що він зареєстрований 1 липня 2015 року.

Разом з тим станом на 12.00 2 липня на сайті парламенту немає інформації про реєстрацію даного законопроекту.

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Водночас текст законопроекту не доступний для ознайомлення.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 липня, під час презентації проекту змін до Конституції в частині децентралізації Порошенко заявив, що розраховує на підтримку всіх політичних сил у Верховній Раді під час голосування за ці зміни до Основного Закону.