У Раді зареєстровано проект змін до Конституції в частині децентралізації
13:26, 02 липня 2015Політика
587 0
У Верховній Раді зареєстровано проект закону "Про внесення змін до Конституції України" (щодо децентралізації влади), внесений президентом України Петром Порошенком.
Верхована Рада України / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, законопроект зареєстровано під № 2217А і зазначено, що він зареєстрований 1 липня 2015 року.
Разом з тим станом на 12.00 2 липня на сайті парламенту немає інформації про реєстрацію даного законопроекту.
Читайте такожПроект змін до Конституції не передбачає особливого статусу Донбасу - Порошенко
Водночас текст законопроекту не доступний для ознайомлення.
Як повідомляв УНІАН, учора, 1 липня, під час презентації проекту змін до Конституції в частині децентралізації Порошенко заявив, що розраховує на підтримку всіх політичних сил у Верховній Раді під час голосування за ці зміни до Основного Закону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter