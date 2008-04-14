Кличко знову наголосив, що ні за яких умов не зніме свою кандидатуру

Кандидат на посаду міського голови Києва Віталій КЛИЧКО стверджує, що в його команді є професіонали, які добре знають проблеми міста.

Про це він заявив в ефірі каналу ICTV у неділю, коментуючи обвинувачення у відсутності в нього господарського досвіду.

“Складається думка, що мером Києва повинен бути господарник, який знає діаметр каналізаційних труб, діаметр електричних проводів. Але світовий досвід показує зовсім іншу тенденцію”, - зазначив В.КЛИЧКО.

За словами кандидата, міський голова Києва повинен бути, насамперед, менеджером, який керує командою професіоналів.

“У моїй команді є люди, які до дріб`язків, глибоко в матерії розбираються в тонкощах всіх київських проблем. Люди без шлейфу скандалів. Люди, яких кияни знають і яким вони довіряють”, - сказав В.КЛИЧКО.

Відповідаючи на запитання, чому БЮТ не підтримав його кандидатуру на посаду мера, В.КЛИЧКО відповів: “Багато політичних сил розглядають Київ як площадку для політичних інтересів або амбіцій”.

Він також знову наголосив, що “ні за яких умов не зніме свою кандидатуру”.

Коментуючи пропозиції кандидатів Олександра ТУРЧИНОВА і Миколи КАТЕРИНЧУКА взяти його у свою команду у випадку їхньої перемоги, В.КЛИЧКО повідомив: "Мене можуть запрошувати у свою команду дуже багато хто. Але або Земля обертається навколо Місяця, або Місяць навколо Землі".