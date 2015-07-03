ГПУ оголосила підозру синові голови Апеляційного суду Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, його підозрюють у кримінальних порушенням, передбачених ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) КК України.

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"Наразі готуються документи для звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання йому міри запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, слідчими ГПУ спільно з працівниками СБУ 2 липня в порядку ст. 208 КПК України затримано автора SMS-повідомлень, який є сином голови Апеляційного суду м. Києва А. Чернушенка. У вказаних SMS-повідомленнях містились вказівки про прийняття рішень у судових справах, що розглядаються Апеляційним судом м. Києва. Надалі А. Чернушенко вчиняв втручання в автоматизовану систему документообігу суду «АСЕД Апеляція» з метою штучного розподілу справ та визначення себе головуючим чи суддею у складі колегії, яка розглядає вказану справу, щоб мати змогу постановляти завідомо неправосудні рішення (ухвали).

На даний час затриманий перебуває в СІЗО.

Окрім того, сьогодні, 3 липня, за клопотанням слідчого Генеральної прокуратури судом надано дозвіл на затримання та доставку до суду судді Апеляційного суду м. Києва А. Чернушенка для розгляду клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.