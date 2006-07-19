Ющенко сказав Черномирдіну, що він про все це думає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ свою можливу участь у неформальному саміті СНД, який наприкінці цього тижня має відбутися у Москві.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, В.ЮЩЕНКО отримав запрошення для участі у саміті, однак остаточне рішення з цього питання буде прийнято найближчим часом, враховуючи політичну ситуацію в Україні.

Співрозмовники також обговорили двосторонні відносини України та Росії. В.ЮЩЕНКО наголосив, що в Україні високо цінують добросусідські двосторонні відносини з Росією, яка є стратегічним партнером нашої держави.

Президент поінформував В.ЧЕРНОМИРДІНА про свою позицію щодо політичної ситуації в Україні.