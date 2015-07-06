У Раді пропонують позбавити державних нагород осіб, причетних до агресії РФ

Авторами законопроекту є народні депутати Юрій Луценко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов (усі із фракції партії «Блок Петра Порошенка»).

Наразі тексту законопроекту на сайті парламенту немає.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі БПП, Герасимов заявив, що «проект закону має на меті позбавлення державних нагород України та інших відзнак осіб, причетних до агресії Російської Федерації». Він наголосив, що в таких осіб немає жодного морального права продовжувати мати відповідні державні нагороди та відзнаки, тим самим дискредитуючи значення та виключність цих нагород та відзнак.

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Герасимов наголосив, що «в умовах агресії, що проводиться проти України, ситуація, коли особи, причетні до агресії, розв’язаної Російською Федерацією проти України, або особи, які своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, зберігають за собою державні нагороди чи інші форми відзначення, є неприпустимою».

У повідомленні зазначається, що прийняття проекту закону сприятиме належній імплементації Закону «Про санкції», дозолить пришвидшити, активізувати і систематизувати процес позбавлення осіб, причетних до російської агресії, державних нагород України та інших форм відзначення.