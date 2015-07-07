Терещука повторно призначили начальником київської міліції

Про це сам Терещук написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рухаючись в сторону максимальної відкритості, персонально інформую вас, що міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим підписаний наказ, згідно з яким мене повторно призначено начальником ГУМВС України в місті Києві", - йдеться у його повідомленні.

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Крім того, Терещук пообіцяв максимально зануритися у робочі процеси, інформувати громадськість про результати роботи, а також за можливістю оперативно реагувати на звернення.

За минулі вихідні ми спостерігали велику кількість позитивних відгуків про київську Патрульну службу. Маю надію, що тепе... Posted by Олександр Терещук on 6 Июль 2015 г.

5 червня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну заявив про звільнення начальника київської міліції Терещука у порядку люстрації.

Як повідомляв УНІАН, Терещук очолив Головне управління МВС України в місті Києві 23 липня 2014 року.