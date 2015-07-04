Закон про повернення валютних кредитів переголосують - БПП

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив перший заступник голови фракції "БПП" у парламенті Ігор Кононенко, повідомляє прес-служба Блоку.

"Наступного тижня, якщо буде позачергове засідання парламенту, чи через тиждень - на плановому засіданні – цей закон буде переголосований", - заявив він.

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"Наша фракція не дасть жодного голосу за нього, бо цей законопроект несе за собою більше ніж 90 млрд грн збитків для банківської системи країни. По суті – його неможливо реалізувати. Якщо він буде реалізований, то це крах для банківської системи України", – підкреслив Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада у третьому читанні прийняла законопроект № 1558-1, за який проголосували 229 народних депутатів за необхідних 226.

У першому читанні законопроект було розглянуто Верховною Радою 9 квітня. Тоді парламентарі підтримали законопроект. Він, зокрема, передбачав, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані протягом місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. При цьому при реструктуризації дозволялося списувати курсову різницю на збитки банків і не підвищувати відсоткову ставку за користування кредитом.

Міністерство фінансів і Національний банк виступали різко проти законопроекту і називали його вкрай небезпечним для банківської системи країни, оскільки у разі реалізації зазначених положень законопроекту банківська система втратить здатність дотримуватися обов'язкових нормативів капіталу, що призведе до необхідності негайної капіталізації банків, у тому числі державою, через рефінансування.

Зокрема, міністр фінансів України Наталія Яресько назвала прийнятий закон «популізмом і викликом справедливості», а міністр економіки Айварас Абромавичус підкреслив, що цей закон суперечить зобов'язанням України перед ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.