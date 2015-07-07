Порошенко впевнений, що децентралізація поліпшить розвиток національних меншин в Україні

Президент України Петро Порошенко стверджує, що зміни до Конституції України в частині децентралізації сприятимуть покращенню економічного і соціального розвитку національних меншин в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Республіки Болгарія Росеном Плевнелієвим сьогодні в Києві.

Глава держави зазначив, що сьогодні сторони детально обговорили питання захисту прав та покращення рівня життя представників болгарської меншини в Україні.

Читайте такожПорошенко: Децентралізація не означає послаблення центральної влади у питаннях оборони та зовнішньої політики

За його словами, сторони розробили конкретну програму, яка дозволяє на сьогоднішній день покращити можливості для болгарської меншини і щодо вивчення рідної мови, і щодо використання рідної мови в безпосередньому спілкуванні.

У цьому зв'язку Порошенко нагадав, що минулого тижня були внесені до парламенту конституційні зміни з питань децентралізації, яка має значно підвищити можливості територіальних громад на визначення і можливість розвитку своєї культурної, соціальної, економічної та інших програм розвитку.

"Я впевнений в тому, що надання права територіальній громаді самій обирати владу, передача значної частини фінансових ресурсів територіальній громаді базового рівня, коли громада сама, без огляду на Київ, може визначати напрямок використання всієї значної частини фінансового ресурсу, буде мати можливість інвестувати це в освіту, охорону здоров'я, розвиток транспортної інфраструктури і самостійно вже нести відповідальність перед мешканцями громади за ефективність використання коштів…", - наголосив Порошенко.