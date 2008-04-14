Ющенко: ми будемо свідками великого свята

Президенти України і Польщі Віктор ЮЩЕНКО і Лех КАЧИНСЬКИЙ переконані, що Євро-2012 відбудеться в цих країнах на найвищому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали у заявах для преси після підписання спільної декларації щодо Євро-2012.

«Ми будемо свідками великого спортивного свята», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що підписана сьогодні декларація свідчить про те, що країни неухильно йдуть дорогою підготовки до Чемпіонату.

Президент наголосив, що Україна робить усе, щоб виконувати графік підготовки до Євро-2012. За його словами, у другій половині цього року в Донецьку та Дніпропетровську планується здати в експлуатацію стадіони, триває реконструкція стадіону в Києві, завершується оформлення документів щодо будівництва стадіонів у Львові та Одесі.

В.ЮЩЕНКО розповів, що в українських містах, які прийматимуть Чемпіонат, будується понад 100 готелів 4-5 зірок та 124 готелі 3 зірок.

Президент зазначив, що особливо актуальним є сьогодні питання будівництва доріг між Україною та Польщею. За його словами, зараз опрацьовується план розбудови європейської залізничної колії до Ковеля і Львова.

«Одним словом, ми розуміємо, що є багато роботи як прикладної, так і політичної. І я хотів би запевнити всіх, що та перемога, яку ми здобули рік тому, коли європейська футбольна асоціація обрала Польщу і Україну як країни для проведення Євро-2012, цей захід буде проведений на самому високому рівні. І я переконаний, що ми будемо свідками великого спортивного футбольного свята», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, Л.КАЧИНСЬКИЙ зазначив, що перемога Польщі й України є великим успіхом двох країн.