Саміт БРІКС без сюрпризів

Навряд чи на саміті БРІКС будуть прийняті рішення, що серйозно впливатимуть на Україну у найближчій перспективі. Цього тижня у західних ЗМІ з’явилося припущення, що за допомогою цього саміту Росія хоче послабити західні санкції. Такий варіант неможливий хоча б тому, що БРІКС не об’єднує країни, які прийнято називати терміном "Захід" - ЄС, США, країни Великої Сімки.

БРІКС об’єднує країни, які зазвичай ідентифікують як "нові зростаючі економіки" – Росія, Бразилія, Індія і Китай. Є, звичайно питання, наскільки ці країни є економіками, що зростють – Росія поки що не демонструє ніяких вражаючих результатів, залишаючись нафто-газо залежною економікою. Китай сповільнює темпи зростання, а застаріла політична система може в певний момент підірвати достатньо потужну економіку. Обвал на китайських біржах цього тижня – лише дзвіночок-попередження про те, що не все так добре у Піднебесній. Та й в Бразилії з Індією і навіть спільно з Південно-Африканською республікою далеко не райдужна внутрішня ситуація – від рівня бідності до інфраструктурних проблем. Тому до "Заходу" з його модерної економікою та держаним механізмом БРІКС ще далеко.

Жодна з цих країн не виступила жорстко проти російської агресії і жодна з цих країн не впливає на рішення Заходу - Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Будь-які дії в рамках БРІКС, навіть, якщо вони погоджені, підтримані і впроваджені, мають опосередкований вплив.

Втім, малоймовірно, що країни БРІКС «підпишуться» за Росію. Скоріш за все, наразі Росія намагається показати всьому світу, що вона не самотня, а, з іншого боку, Індія і Китай показують Заходу, що вони самостійні.

Але ніхто з цих країн зараз не захоче піти на конфронтацію із США чи Західними країнами, оскільки їхній об’єм і торгових, і політичних відносин із Заходом є настільки великим, що навіть відносини з Росією їх не компенсують. Тому, не треба панікувати, що зараз Росія отримає потужну підтримку країн БРІКС.

Навіть той факт, що 7 липня центральні банки країн БРІКС підписали угоду про взаємопідтримку країн-учасниць союзу, це аж ніяк не може бути аналогом МВФ, про що говорять деякі експерти. Різниця у обсягу ВВП США і Європейського Союзу чи В7 у порівнянні з ВВП Росії, Бразилії, Індії і Китаю зменшується, але вони не можуть бути порівняні. Тому, будь-яка структура, яку створять ці країни, не зможе навіть приблизно конкурувати з МВФ чи іншими глобальними структурами. Принаймні, у найближчі 3-5 років.

Найбільш радикальним кроком, на який країни-члени БРІКС можуть піти – це створення нової концепції світової валюти. Вже давно ведуться розмови про те, що США зловживає своїми повноваженнями як власник світової валюти. Мовляв, США друкують долари для вирішення власних проблем, використовують своє становище для вирішення зовнішніх проблем. А для країн БРІКС це може бути стимулом для того, щоб проштовхувати концепцію створення нової паралельної валюти. Але це справа не днів і навіть не років – а десятиліть. Тому поки що нам не варто чекати якихось великих неприємних сюрпризів від БРПІКС.

Василь Філіпчук, дипломат, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень.