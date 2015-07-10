ЗМІ: заступник генпрокурора тисне на слідчих через розслідування діяльності БРСМ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Головним слідчим управлінням МВС України до єдиного державного реєстру досудових розслідувань безпідставно внесено відомості щодо начебто заниження ПДВ групою підприємств БРСМ на суму понад 1,2 мільярда гривень», – мовиться в листі до заступника міністра внутрішніх справ Василя Паскала за підписом Володимира Гузира.

«З метою додержання конституційних прав фізичних та юридичних осіб, недопущення незаконного втручання правоохоронних органів у їхню господарську діяльність вимагаю вжити дієвих заходів щодо посилення відомчого контролю за станом досудового розслідування», – підсумовує Гузир.

Лист датовано восьмим червня. Саме в цей день під Васильковом зайнялася масштабна пожежа на нафтобазі БРСМ.

Крім цього, журналіст Сергій Іванов у статті «Прокурорське «кришування» бізнесу, що призвело до трагедії» наводить документи, які свідчать про те, що ГПУ збирає дані про співробітників міліції, які займалися розслідуванням нафтових махінацій Едуарда Ставицького, вимагаючи, крім імен та контактних телефонів, копії наказів про призначення, відрядження, відпустки, лікарняні і навіть дані про місця їхнього попереднього працевлаштування. Запит підписаний підлеглим Володимира Гузира – начальником управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів, Головного слідчого управління (ГСУ) Генпрокуратури В. Хребтаком.

Володимир Гузир під час телефонної розмови з журналістами «Схем» відмовився коментувати лист за своїм підписом.

У понеділок у рамках спецоперації під керівництвом заступника генерального прокурора Давіда Сакварелідзе та голови СБУ Василя Грицака було затримано першого заступника голови слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

Журналіст Володимир Бойко заявив, що одразу після цього перший заступник генпркурора Володимир Гузар ініціював відкриття кримінального провадження щодо Давіда Сакварелідзе за статтею 341 Кримінального Кодексу України («захоплення державних або громадських будівель чи споруд»). За даними Бойка, провадження відкрите саме через обшуки у Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна.

Згодом, після зустрічі з президентом Петром Порошенком, сам Володимир Гузир заявив, що проти заступника генерального прокурора Давіда Сакварелідзе кримінальних проваджень не відкривали.