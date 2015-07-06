Гузир: жодних кримінальних проваджень щодо заступника генпрокурора Сакварелідзе не відкривали

Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив в.о. генерального прокурора України Володимир Гузир. "Будь-яких конфліктів між мною або кимось із членів колегії апріорі бути не може. Інформація про кримінальне провадження, начебто за моєю вказівкою, що я розпочав розслідування, вона не відповідає дійсності. Кримінального провадження відносно Давида Сакварелідзде не було і не може бути. Давид Сакварелідзе - керівник підрозділу, який розслідує справи проти працівників прокуратури, і це кримінальне провадження (щодо першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ та заступника прокурора Київської області, які підозрюються в хабарництві в особливо великих розмірах - УНІАН), він теж курує", - сказав Володимир Гузир.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, керівники ГПУ та СБУ доповіли президенту Петру Порошенку про спецоперацію із протидії корупції у центральному апараті Генпрокуратури та у прокуратурі Київської області, в результаті якої було затримано першого заступника голови Головного слідчого управління ГПУ і заступника прокурора Київської області.

У затриманих вилучено близько $500 тис. та коштовності.

За даними прес-центру СБУ, посадовці прокуратури вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За "допомогу" в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент $150 тис.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ співробітники СБУ вилучили $400 тис., а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара"). Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.