Гузир: жодних кримінальних проваджень щодо заступника генпрокурора Сакварелідзе не відкривали
Жодних кримінальних проваджень щодо заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе не відкривали.
Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив в.о. генерального прокурора України Володимир Гузир. "Будь-яких конфліктів між мною або кимось із членів колегії апріорі бути не може. Інформація про кримінальне провадження, начебто за моєю вказівкою, що я розпочав розслідування, вона не відповідає дійсності. Кримінального провадження відносно Давида Сакварелідзде не було і не може бути. Давид Сакварелідзе - керівник підрозділу, який розслідує справи проти працівників прокуратури, і це кримінальне провадження (щодо першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ та заступника прокурора Київської області, які підозрюються в хабарництві в особливо великих розмірах - УНІАН), він теж курує", - сказав Володимир Гузир.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, керівники ГПУ та СБУ доповіли президенту Петру Порошенку про спецоперацію із протидії корупції у центральному апараті Генпрокуратури та у прокуратурі Київської області, в результаті якої було затримано першого заступника голови Головного слідчого управління ГПУ і заступника прокурора Київської області.
У затриманих вилучено близько $500 тис. та коштовності.
За даними прес-центру СБУ, посадовці прокуратури вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За "допомогу" в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент $150 тис.
Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ співробітники СБУ вилучили $400 тис., а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.
Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара"). Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.