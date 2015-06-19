Наливайченко оголосив список офшорних фірм, які належать власникам групи "БРСМ-Нафта"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.

«Щойно в ефірі Шустер Live колишній голова СБУ Валентин Наливайченко оголосив список офшорних фірм на які, за його даними, виводяться кошти від злочинної діяльності колишнього міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького і тих, хто став його кришувати після перемоги Майдану», - йдеться в повідомленні.

Також Геращенко опублікував список даних фірм. Зокрема, власникам групи "БРСМ-Нафта" належать офшорні фірми "Мелліан Менеджмент ЛТД" і "Бейрок Файненс Лімітед", зареєстровані в Белізі.

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«Думаю, він стане в нагоді слідчим ГСУ МВС, які розслідують справи про порушення законодавства менеджментом і власниками мережі АЗС "БРСМ Нафта". А також слідчим зарубіжних держав, через яке можуть відмиватися гроші, отримані від злочинної діяльності», - повідомив Геращенко.

Только что в эфире Шустер Live бывший глава СБУ Валентин Наливайченко огласил список оффшорных фирм на которые, по его ... Posted by Anton Gerashchenko on Friday, June 19, 2015

Як повідомляв УНІАН, директор Департаменту стратегічного маркетингу компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук спростував причетність екс-заступника генпрокурора Анатолія Даниленка до діяльності компанії.

Раніше, Служба безпеки України викликала на допит у справі про экоцид колишнього заступника генерального прокурора України Анатолія Даниленка.