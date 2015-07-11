Патріарх Кирило нагородив грамотою міністра Януковича Клименка
13:48, 11 липня 2015Політика
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ГПУ підозрює Клименка в нанесенні збитку бюджету України на суму понад 6 млрд грн
Глава РПЦ зустрівся з колишнім головним податківцем України / Фото facebook.com
Голова Російської православної церкви патріарх Кирило 10 липня нагородив грамотою екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, який перебуває в розшуку
Про це у своєму фейсбуці повідомив прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).
"Екс-головний податківець Клименко. Валаам, 10 липня. Орден Зюганову. Орден Кисельову. Орден Лаврову... Хто наступний? Аксьонов, "глави народних республік"? Може сам Янукович?" - написав архиєпископ.
Як повідомляв УНІАН, ГПУ підозрює Клименка в нанесенні збитку бюджету України на суму понад 6 млрд грн.
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