Патріарх Кирило нагородив грамотою міністра Януковича Клименка

Голова Російської православної церкви патріарх Кирило 10 липня нагородив грамотою екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, який перебуває в розшуку

Про це у своєму фейсбуці повідомив прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).

"Екс-головний податківець Клименко. Валаам, 10 липня. Орден Зюганову. Орден Кисельову. Орден Лаврову... Хто наступний? Аксьонов, "глави народних республік"? Може сам Янукович?" - написав архиєпископ.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ підозрює Клименка в нанесенні збитку бюджету України на суму понад 6 млрд грн.