В СБУ озвучили кількість бійців ПС, які ховаються під Мукачевим

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, спецоперація із роззброєння бійців "Правого сектору", які влаштували стрілянину в Мукачевому, не завершена.

На питання, скільки бійців "Правого сектору" ховаються, прес-секретар СБУ відповіла, що більше 10, і всі вони є жителями Закарпаття.

“Ми постійно ведемо діалог, ми блокуємо місцевість, де перебувають ці люди... Ми вимагаємо, щоб вони склали зброю і здалися. Ми гарантуємо чесне і об'єктивне розслідування справи, в тому числі всіх обставин, які призвели до такого розвитку подій. Подальшого кровопролиття ми не допустимо", - сказала Гітлянська.

Читайте такожЗатримані бійці ПС, які причетні до подій у Мукачеві, здались СБУ свідомо – командир ДУК

Вона зазначила, що "СБУ зробить все, щоб забезпечити безпеку громадян і перешкодити тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні".

Гітлянська запевнила, що СБУ і надалі буде продовжувати рішучу боротьбу з контрабандою не тільки на Закарпатті, але й в інших регіонах України.

Також Гітлянська поінформувала, що за три доби правоохоронними органами було проведено 40 обшуків в обох сторін конфлікту. “Протягом трьох днів проведено понад 40 обшуків, окремо 27 - вчора”, - сказала вона.