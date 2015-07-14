Яценюк: конфлікт викликаний корупцією і контрабандою

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню The Associated Press.

«Справа не в Правому Секторі. Справа в корупції, контрабанді та зброї на вулицях. Вони (Правий сектор – УНІАН) підтримували контрабандистів і контрабанду, і всі будуть притягнуті до відповідальності за злочини, що були здійснені», - заявив Яценюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насирову звільнити всіх працівників Закарпатської митниці ГФС - від начальника митниці та керівників митних постів до рядового працівника.