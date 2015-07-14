Рада не дозволила операторам відключати вкрадені мобільні телефони

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів держави, споживачів телекомунікаційних послуг та удосконалення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України» (№ 1888).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення тричі не було набрано необхідних 226 голосів депутатів.

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Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявив, що цей законопроект "практично робить непотрібною крадіжку мобільних телефонів, бо всі мобільні телефони, які завозяться на територію країни, вносяться у реєстр, і після крадіжки вони просто перестають працювати".

У свою чергу народний депутат Роман Семенуха (фракція «Самопоміч») повідомив, що, за даними міліції, щороку в країні крадуть 100 тис. мобільних телефонів, при цьому повертається власнику лише кожен 9-й.

Законопроектом пропонувалося надати операторам і провайдерам телекомунікацій права на відключення викраденого або загубленого кінцевого обладнання; підключення до телекомунікаційної мережі та надання телекомунікаційних послуг із застосуванням термінала, ідентифікатор якого знаходиться у Реєстрі ідентифікаторів, як дозволеного, тимчасово дозволеного для обслуговування у телекомунікаційних мережах загального користування; відмову в обслуговуванні або припинення обслуговування в телекомунікаційній мережі терміналу, ідентифікатор якого знаходиться в базі даних ідентифікаторів, не дозволеного для обслуговування в телекомунікаційних мережах загального користування.

Законопроектом передбачалося, що пристрої, які ввезені нелегально, не зможуть працювати в мережі.

Пропонувалося скасувати такий вид дозвільних документів як дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (ВП) для суб’єктів господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України (РЧР) для надання телекомунікаційних послуг та для розповсюдження телерадіопрограм.

Передбачалося, що загальні користувачі будуть користуватися РЧР на підставі ліцензії та присвоєнь радіочастот, а дозволи на експлуатацію РЕЗ та ВП, що видаються Генеральним штабом Збройних сил України, мають залишитися лише для спеціальних користувачів.

Крім того, пропонувалося надати право Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), на ведення переліків РЕЗ та ВП, користування РЧР для яких не буде потребувати присвоєнь радіочастот та оплати збору за користування РЧР.

«Зазначені пропозиції відповідають вимогам Директиви 2002/20/ЄC Європейського парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова директива), Директиви 2002/21/ЄC Європарламенту та Ради від 7 березня 2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова директива)», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.