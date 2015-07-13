Луценко залишається головою фракції БПП

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «БПП», за підтримку відставки Луценка не проголосував жоден депутат, натомість проти відставки фракція проголосувала одноголосно.

Цьому питанню передувала півторагодинна дискусія депутатів фракції щодо організації роботи у фракції, взаємодії депутатських груп всередині фракції та обговорювалась підготовка законопроектів депутатів фракції, зазначається у повідомленні.

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Луценко подякував депутатам за довіру і пообіцяв й надалі разом з депутатами розділяти відповідальність за результативність роботи фракції.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Луценко написав заяву про складення повноважень голови фракції «БПП».