Три парламентські фракції не наполягають на обмеженні участі нових партій у місцевих виборах

БПП упевнений у своїх силах / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції "БПП" Юрій Луценко наголосив, що його фракція не наполягає на ухвалення норми про недопуск до місцевих виборів партій, які зареєструвалися менш як за рік до виборів або перейменувалися менш як за 180 діб до виборів.

За словами Луценка, партія "Блок Петра Порошенка" впевнена у своїх силах і не бачить потреби в таких обмеженнях.

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Голова фракції “Народний фронт” Максим Бурбак заявив, що його фракція теж не наполягає на таких обмеженнях.

У свою чергу голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко звуважив, що така норма передбачалася для того, щоб не допустити на вибори Партію регіонів, але в результаті виходить, що на вибори не будуть допущені нові партії. Тому, за словами Ляшка, його фракція виступає за те, щоб не було обмежень для нових партій.