Порошенко: Україна об’єднає зусилля з сусідніми країнами в боротьбі з контрабандою
19:57, 15 липня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко найближчим часом проведе консультації з керівництвом сусідніх країн-членів Євросоюзу для вироблення спільних дій з протидії контрабанді.
Порошенко ініціює об'єднання зусиль у боротьбі з контрабандою / Фото УНИАН
Про це він заявив під час наради з силовиками в ході робочої поїздки до Закарпатської області.
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За його словами, необхідно позбавити криміналітет живлення та перекрити контрабандні потоки через кордон.
"Найближчим часом у мене відбудуться відповідні консультації з керівництвом країн наших сусідів... Ми об'єднаємо зусилля України з нашими країнами-сусідами, членами ЄС для того (в боротьбі з контрабандою - УНІАН)", - сказав президент.
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