Порошенко: Україна об’єднає зусилля з сусідніми країнами в боротьбі з контрабандою

Про це він заявив під час наради з силовиками в ході робочої поїздки до Закарпатської області.

Читайте такожКонфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди – Порошенко

За його словами, необхідно позбавити криміналітет живлення та перекрити контрабандні потоки через кордон.

"Найближчим часом у мене відбудуться відповідні консультації з керівництвом країн наших сусідів... Ми об'єднаємо зусилля України з нашими країнами-сусідами, членами ЄС для того (в боротьбі з контрабандою - УНІАН)", - сказав президент.