Експерти НАТО зацікавлені у співпраці з Україною в питанні відновлення інфраструктури ВМС – заступник начальника штабу

Як повідомляє прес-центр Командування ВМС України, в Одесі завершилася триденна робоча зустріч представників українських ВМС і оціночно-дорадчої групи НАТО щодо обговорення моделі розвитку українського флоту, визначення параметрів, змісту та етапів реалізації пілотного проекту.

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"Під час засідань визначені параметри, зміст та етапи реалізації пілотного проекту з відновлення спроможностей українських ВМС. Важливо, що експерти НАТО зацікавлені у співробітництві щодо відпрацювання директивних документів, в питанні відновлення інфраструктури ВМС ЗС України, сумісного виконання заходів бойової підготовки, надання допомоги щодо удосконалення систем управління та засобів зв’язку", - зазначив голова робочої групи, перший заступник начальника штабу Командування ВМС України контр-адмірал Дмитро Таран.

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За оцінкою контр-адмірала, протягом трьох днів проведено плідну роботу та визначено заходи, які необхідно у подальшому провести для відродження та розвитку українського флоту.

У контексті заходу та з метою ознайомлення експертів зі станом українських ВМС після їх передислокації з тимчасово окупованої території АРК і міста Севастополя делегація НАТО відвідала фрегат «Гетьман Сагайдачний», морську авіаційну бригаду та Навчальний центр флоту.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і НАТО розробляють пілотний проект з відновлення спроможностей українських ВМС.