США позитивно оцінили роботу нової поліції в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав в ході телефонної конференції з Будапешта.

«Наступного вівторка я буду в Одесі на церемонії заміни старої поліції на нову. Ми пишаємося новою поліцією. З ними працювали інструктори і дорожній патруль з Каліфорнії», - повідомив Браунфілд.

Він наголосив, що вірить в те, що уряд України докладає «серйозних та системних зусиль», спрямованих на вирішення проблем у правоохоронних органах.

«Одеса буде четвертою найбільшою областю, де стара поліція буде замінена на нову, і я можу сказати, що наш аналіз говорить про те, що там, де з’явилася нова поліція, місцеве населення її дуже добре зустріло. Де ще працює стара поліція, її відносини з місцевою спільнотою не змінилися. Я бачу це як надію, але ми також повинні дивитися на це, як на період перевірки. Медовий місяць - завжди найлегша частина у будь-яких відносинах. Коли медовий місяць закінчується і розпочинається щоденне життя, ми насправді побачимо, чи є успішною нова поліція», - сказав він.

За словами Браунфілда, «докази, які є перед нами, говорять про позитивний результат нової поліції». «Це був правильний крок, щоб переконати населення в тому, що поліція буде іншою, ніж вона була останні 15 років. Уряд також дійшов висновку, що вони не можуть робити все негайно, і вони розпочали з поліції», - зазначив американський чиновник.

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Говорячи про візит в Україну, він повідомив, що «матиме можливість подивитися на програму, над якою ми спільно працювали з українським урядом щодо розбудови нової національної патрульної поліції, та на роботу, яку ми зробили з прикордонною службою».

На запитання УНІАН про можливе реформування системи освіти українських поліцейських і долучення до цього Міжнародної поліцейської академії, Браунфільд відповів: «Ресурси, які знаходяться в нашому розпорядженні, обмежені. Я маю на увазі уряд США, уряд України та ЄС. Єє декілька інших урядів, які підтримують ці зусилля. Ця група дійшла висновку, що відправним пунктом має бути капітальний ремонт більшості існуючих інституцій міліції в Україні. Чи буде відремонтована загальна програма системи поліцейської освіти? Я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що ми отримаємо довгострокову системну реформу системи поліцейської освіти в Україні, коли український уряд буде готовий і коли українська спільнота поліції готова просуватися у цьому напрямку».

На його думку, для навчання українських поліцейських може бути використана Міжнародна академія поліцейських в Будапешті, де вже навчалися українці. «Я сподіваюся, що ця академія на десятиріччя буде мати додану вартість для української поліції», - підкреслив Браунфілд.

Браунфілд перебуває в Будапешті у зв’язку з 20-річчям Міжнародної поліцейської академії (ILEA, International Law Enforcement Academy, створена під проводом США), яка є однією із п’яти академій (Бангкок (Таїланд), Габороне (Ботсвана), Росвель (Нью-Мексико), Сан-Сальвадор (Сальвадор).