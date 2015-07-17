Яценюк запевнив, що США продовжать підтримувати реформування української поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Сполучені Штати Америки допомагають нам у реформуванні поліції. І нові українські поліцейські, які з'явилися в місті Києві, це тільки перший крок. Далі буде Львів, Дніпропетровськ, Харків”, - зазначив Яценюк.

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Як повідомив прем’єр, він обговорив з президентом США Бараком Обамою, що “підтримка реформування поліції далі буде продовжуватись з боку наших американських друзів”.

Яценюк зауважив, що Канада теж допомагає Україні в реформуванні поліції. “І було виділено 5 млн канадських доларів на реформування української поліції”, - сказав він та висловив сподівання, що цей обсяг коштів буде збільшено для того, щоб нова українська поліція дійшла до кожного міста і містечка.