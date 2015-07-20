Аваков направить у Чернігів спецгрупу МВС для забезпечення законності виборів

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«У понеділок направляю спеціальну слідчо-оперативну групу МВС, з функцією забезпечення законності під час виборчого процесу. З силовою підтримкою. Не з місцевих. Незаконна агітація, підкуп, порушення в ході голосування – ключова мета групи, що починає працювати», - йдеться в повідомленні.

За словами Авакова, МВС має інформацію про підготовку до ночі виборів вояжу в Чернігів спортсменів- «туристів» від обох ключових кандидатів.

Читайте такожНардеп заявляє про чергові факти підкупу виборців на 205-му окрузі

«Враховуючи те, що відбувається на Чернігівщині (...) я змушений буду (...) відволікти сотні працівників МВС і жорстко реагувати ще до дня голосування», - заявив Аваков.

Також Аваков звернувся до нардепів, моніторингових та цивільних організацій «увійти в контакт з МВС і разом – превентивними заходами - забезпечити чистий тиждень в цьому брудному виборчому марафоні на 205 окрузі».

ЧЕРНИГОВСКИЕ ВЫБОРЫ.Один мандат. Более 90 кандидатов. И двое сошедшихся в непримиримой схватке за депутатский мандат. ... Posted by Arsen Avakov on Sunday, July 19, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що на Чернігівщині у заблокованому кандидатом у народні депутати Корбаном автомобілі на 205 окрузі знайшли 50 пачок по 10 конвертів, в кожному з яких було по 400 гривень. Також в результаті обшуку знайшли 93 ріжка по 30 набоїв до автомата Калашникова.