США і Україна виконають спостережний політ над територією РФ, а Росія - над Прибалтикою

Даний політ, зазначив Рижков, передбачений договором Про відкрите небо, пише Новое Время.

"З 20 по 25 липня 2015 року в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і України планує виконати спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б", - заявив Рижков.

У той же час, РФ проведе спостережний політ над територією Латвії і Литви.

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"В рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба російська група інспекторів планує виконати послідовні спостережні польоти на російському літаку Ан-30Б над територіями Латвії та Литви", — цитують Сергія Рижкова РИА Новости.

Польоти будуть виконуватися з 20 по 25 липня з аеродромів відкритого неба Рига і Шауляй з максимальною дальністю 800 і 715 кілометрів відповідно. "Це 23-й і 24-й спостережні польоти Російської Федерації над територіями держав-учасниць договору в 2015 році", — сказав Рижков.

За його словами, російський літак спостереження буде виконувати польоти за погодженим з спостережуваними сторонами маршрутами, а латиські й литовські фахівці на його борту будуть контролювати порядок застосування апаратури та дотримання положень договору.

Спостережні польоти виконуються для сприяння більшій відкритості та транспарентності військової діяльності та для зміцнення безпеки через зміцнення заходів довіри.

Раніше УНІАН повідомляв, що в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба російська група інспекторів планує розпочати виконання спостережного польоту на російському літаку спостереження Ту-154М Лк-1 над територією США.