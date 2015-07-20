У Росії збільшується кількість затриманих і засуджених українців

Про це УНІАН повідомив український дипломат, коментуючи висловлювання глави Федеральної служби РФ з контролю за обігом наркотиків (ФСКН) Віктора Іванова про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності на території РФ понад 1,3 тис. громадян України.

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«Справді, ми маємо загрозливу статистику, яка показує, що з такими темпами в Росії притягнуть до кримінальної відповідальності у 2015 році удвічі більше громадян України, аніж у 2014-му», - сказала співрозмовник агентства.

Він наголосив, що якщо в 2014 році в РФ було затримано та притягнуто до кримінальної відповідальності 1370 громадян України, то за перше півріччя 2015 року вже 1892 українців. При цьому йдеться про випадки, коли компетентні органи РФ інформують консульські установи України на території Росії, що передбачено відповідною конвенцією, додав дипломат.

«Скільки випадків, коли українську сторону не інформують про затримання українців, можна тільки здогадуватися, але факт залишається фактом – такі випадки є. Досить згадати деякі резонансні справи - коли громадянина України затримано, а РФ ігнорує свій обов'язок проінформувати про це українську сторону», - сказав він.

Водночас дипломат наголосив, що 70% випадків затримання і засудження громадян України пов'язані з незаконним обігом наркотиків.

«Наркотики – це те, за що найлегше притягнути, бо їх найлегше підкинути, а довести свою невинність у такому випадку вкрай складно», - сказав він.

При цьому співрозмовник агентства навів приклад, коли при перетині кордону відбувається перевірка пасажирів, несподівано у громадянина України «під подушкою» знаходять невелику кількість наркотиків, а це вже підстава, щоб людину позбавити волі на строк від п'яти років.

«Складається враження, що російські борці зі злочинністю тим самим виконують свої плани», - сказав український дипломат.

Сьогодні, 20 липня, Іванов заявив, що співробітники ФСКН за півтора року затримали понад 1,3 тис. громадян України, які займалися продажем наркотиків на території РФ.

«Ми за минулий рік притягли до кримінальної відповідальності 853 громадян України, які займалися торгівлею психоактивними речовинами в регіонах Російської Федерації», — сказав Іванов в ефірі телеканалу «Росія-24».

Він додав, що за шість місяців 2015 року ФСКН затримала вже понад 500 громадян України «за продаж наркотиків».

15 листопада 2010 року Іванов заявив УНІАН, що за 9 місяців 2010 року 400 громадян України відбували покарання або були затримані в Росії за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків.

6 березня 2012 року Служба безпеки України і Федеральна служба Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків підписали Угоду про співпрацю в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів.