Ляшко закликав Раду скасувати податок для пенсіонерів, які працюють
15:47, 13 липня 2015Політика
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Необхідно внести до порядку денного законопроекти Радикальної партії, спрямовані на захист соціальних прав українців.
Олег Ляшко закликав парламент підтримати його ініціативи / Фото УНІАН
Про це лідер політичної сили Олег Ляшко заявив на погоджувальній раді у парламенті, звертаючись до голови Верховної Ради.
Зокрема - про скасування 15% податку для пенсіонерів, які працюють, про повернення права жінкам виходити на пенсію в 55 років та про індексацію зарплат і пенсій.
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Крім того, радикали наголошують, що через шалене зростання цін і тарифів і зниження реальних доходів люди доведені до відчаю, тому завдання народних обранців – їх підтримати.
За словами Ляшка, якщо депутати не почнуть працювати на державу, цей парламент не матиме права на подальше існування.
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