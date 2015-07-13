Ляшко закликав Раду скасувати податок для пенсіонерів, які працюють

15:47, 13 липня 2015
Політика
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Необхідно внести до порядку денного законопроекти Радикальної партії, спрямовані на захист соціальних прав українців. 

Олег Ляшко

Про це лідер політичної сили Олег Ляшко заявив на погоджувальній раді у парламенті, звертаючись до голови Верховної Ради. 

Зокрема - про скасування 15% податку для пенсіонерів, які працюють, про повернення права жінкам виходити на пенсію в 55 років та про індексацію зарплат і пенсій.

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Крім того, радикали наголошують, що через шалене зростання цін і тарифів і зниження реальних доходів люди доведені до відчаю, тому завдання народних обранців – їх підтримати.

За словами Ляшка, якщо депутати не почнуть працювати на державу, цей парламент не матиме права на подальше існування.

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