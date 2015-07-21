Порошенко: морські піхотинці отримають оснащену за стандартами НАТО військову техніку

Про це президент Петро Порошенко сказав під час робочої поїздки до Миколаївської області.

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"Сьогодні я можу з гордістю стверджувати: українські чорні берети повною мірою готові до захисту рідної землі і рідних морів. Ви вмієте воювати, я в тому не маю жодного сумніву. Битва за Україну, битва за її незалежність завершиться перемогою завдяки мужності та героїзму наших воїнів, помножену на загальнонаціональну солідарність, єдність та світову підтримку", - зазначив глава держави.

Президент запевнив, що морські піхотинці отримають модернізовану військову техніку, яка буде оснащена за стандартами НАТО.

"Це має бути сучасна техніка, оснащена за стандартами НАТО, яка зробить морську піхоту та Військово-морські сили мобільними, ефективними та непереможними”, - сказав Петро Порошенко.