Порошенко вимагає, щоб ДНР та ЛНР відмовилися від проведення псевдовиборів

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав на нараді з представником України у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою та представниками України в її робочих підгрупах з політичних, безпекових, соціально-економічних та гуманітарних питань.

Глава держави запропонував у роботі підгрупи з політичних питань виходити з того, що подальше результативне обговорення питань організації місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей можливе лише після того, як буде надано чітку заяву про відмову від намірів проводити псевдовибори 18 жовтня та 1 листопада. Президент зазначив, що минулого року проведення фейкових виборів 2 листопада фактично зірвало виконання Мінських домовленостей.

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Президент також доручив аргументовано роз’яснювати сутність заходів, які зараз вживаються Україною, зокрема початок процесу внесення змін до Конституції щодо ключової реформи – децентралізації. Ці конституційні зміни, а також закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей повністю відповідають зобов’язанням України за Мінськими домовленостями, наголосив президент.