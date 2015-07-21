Президент має ветувати новий закон про комунальні послуги - депутат

"Це неминуче призведе до різкого подорожчання тарифів на холодну воду, водовідведення, вивезення сміття та прибирання прибудинкової території", - вважає голова партії «Відродження» Віктор Бондар.

За останні півроку уряд і без того в рази підняв тарифи, за які відповідають центральні органи влади – на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду. Тим часом тарифи, які відносяться до відома органів місцевого самоврядування, як правило, не піднімались, нагадує політик.

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«Місцеві депутати на відміну від міністрів, прекрасно усвідомлюють , що у громадян України немає коштів для оплати повного тарифу на ЖКП, і намагаються навіть за рахунок небагатих місцевих бюджетів стримувати зростання вартості комунальних послуг. Ухвалення закону позбавить їх і цього права, примусивши напередодні опалювального сезону підняти тарифи. «Якщо новий закон про комунальні послуги не буде ветований, квартплата підвищиться знову», - вважає Віктор Бондар.

Для низки регіонів тарифи на вивезення сміття та прибирання прибудинкової території можуть зрости в 2-3 рази. Це стане додатковим фінансовим тягарем для простих українців та посилить і без того високу соціальну напругу в суспільстві , переконаний політик.

Партія «Відродження» вважає цей законопроект несвоєчасним і звертається до Глави держави з проханням ветувати його.