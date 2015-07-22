Філатов має намір подати до суду на Михаїла Саакашвілі

Про це заявив народний депутат України, член Політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

«Брехати, перебуваючи на держслужбі, взагалі нікуди не годиться. Саакашвілі збрехав під телекамери, перебуваючи на держслужбі. Перейдіть за посиланням і побачите, як він агітує за Березенка на «інвестиційному форумі»», – написав Борис Філатов.

Філатов зазначив, що громадяни Грузії не підтримали Саакашвілі на останніх президентських виборах (Михаїл Саакашвілі програв своєму конкуренту вже в першому турі з великим відривом). Серед причин народної нелюбові Філатов називає розгром телекомпанії «Імеді» (проти Саакашвілі порушено кримінальну справу за перевищення службових повноважень під час погрому в компанії), а також знущання над ув'язненими в тбіліській в'язниці, жертвами яких стали ідеологічні опоненти тодішнього президента Грузії. Також Філатов звинуватив Саакашвілі у пристрасті до «речовин, що збуджують свідомість».

Крім того, Борис Філатов повідомив, що особистий охоронець Сергія Березенка, який охороняв Михаїла Саакашвілі під час візиту до Чернігова, зареєстрований як технічний кандидат на довиборах у 205-му окрузі.

«Одночасно він представляється «Самообороною Майдану», бійцем ЗСУ і ще Бог знає ким. А заодно охороняє Саакашвілі під час візиту до Чернігова», – повідомляє Філатов.

Крім того, він зазначив, що має намір подати до суду на Михаїла Саакашвілі.

«Язиком молоти – не мішки тягати. Пластикові. З нашими хлопцями. Як це робив я», – написав Філатов.

Ціна позову – одна гривня, яку народний депутат пообіцяв перерахувати у фонд «грузинських біженців в Україні».