Шокін: силовики проводять спецоперацію із затримання високопосадовців Міносвіти

11:30, 21 липня 2015
Суспільство
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Генпрокуратура, СБУ та МВС проводять спецоперацію щодо затримання високопосадовців Міністерства освіти і науки.

Шокін повідомив про спецоперацію із затримання чиновників Міносвіти / Фото УНИАН

Про це повідомив генеральний прокурор Віктор Шокін. "Зараз в цей час проходить спецоперація ГПУ, СБУ, МВС по затриманню високопосадовців Міносвіти", - заявив він.

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"Там є український центр оцінювання якості освіти і керівництво цього центру скоїло тяжкий злочин", - додав Віктор Шокін.

Однак про який саме злочин йде мова, генпрокурор не уточнив.

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