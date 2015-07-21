Шокін: силовики проводять спецоперацію із затримання високопосадовців Міносвіти
11:30, 21 липня 2015Суспільство
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Генпрокуратура, СБУ та МВС проводять спецоперацію щодо затримання високопосадовців Міністерства освіти і науки.
Шокін повідомив про спецоперацію із затримання чиновників Міносвіти / Фото УНИАН
Про це повідомив генеральний прокурор Віктор Шокін. "Зараз в цей час проходить спецоперація ГПУ, СБУ, МВС по затриманню високопосадовців Міносвіти", - заявив він.
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"Там є український центр оцінювання якості освіти і керівництво цього центру скоїло тяжкий злочин", - додав Віктор Шокін.
Однак про який саме злочин йде мова, генпрокурор не уточнив.
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