Цушку пред`явили звинувачення (доповнена)

Слідчий Генеральної прокуратури України пред’явив обвинувачення колишньому міністру внутрішніх справ України Василю ЦУШКУ у справі про захоплення приміщення Генпрокуратури 24 травня минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«Справа щодо подій у Генпрокуратурі практично закінчена. Колишньому міністру внутрішніх справ В.ЦУШКУ пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину. В.ЦУШКО обвинувачується у перевищенні влади та втручанні в діяльність співробітників правоохоронних органів», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, сьогодні слідчий прокуратури знаходиться в Росії, де перебуває В.ЦУШКО, і проводить відповідні слідчі дії, в тому числі, за сприянням Посольства України в Росії.

Р.КУЗЬМІН зауважив, що В.ЦУШКО проходить курс лікування в одній з російських клінік.

«Тим не менше, він виявив бажання співпрацювати зі слідством, але на території Росії, що дозволяється українським законодавством», - зауважив Р.КУЗЬМІН.

На уточнююче питання журналістів, коли саме В.ЦУШКУ було пред’явлено обвинувачення, заступник генпрокурора сказав, що у квітні. При цьому він висловивши сподівання, що до кінця цього тижня слідчий повернеться з Росії, і буде прийнято ним відповідне процесуальне рішення.

«Остаточне рішення, в тому числі й по колу обвинувачених, буде прийнято після повернення слідчого», - додав Р.КУЗЬМІН, нагадавши при цьому, що всі інші справи, які були порушені за травневими подіями минулого року в Генпрокуратурі, об’єднані в одне провадження.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із захопленням 24 травня 2007 року будинку Генеральної прокуратури було порушено кілька кримінальних справ, зокрема за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджанню співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків.

26 вересня 2007 року, В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

30 вересня В.ЦУШКО повідомив, що прийняв рішення про відставку через погіршення стану здоров`я.