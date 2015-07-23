Представники США і Росії обговорили реалізацію Мінських угод
03:52, 23 липня 2015Політика
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22 липня відбулася телефонна розмова заступника Міністра закордонних справ Російської Федерації Григорія Карасіна з заступником Держсекретаря США Вікторією Нуланд.
Карасін і Нуланд обговорили реалізацію Мінських угод / rs.gov.ru
Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.
«У ході бесіди були обговорені проблеми, пов'язані з реалізацією Мінських домовленостей щодо врегулювання кризи в Україні», - йдеться в повідомленні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що лідери "нормандської четвірки" Меркель, Олланд, Порошенко і Путін погодилися, що умови Мінських домовленостей для вирішення конфлікту на Донбасі повинні бути виконані до кінця 2015 року.
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