Представники США і Росії обговорили реалізацію Мінських угод

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

«У ході бесіди були обговорені проблеми, пов'язані з реалізацією Мінських домовленостей щодо врегулювання кризи в Україні», - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що лідери "нормандської четвірки" Меркель, Олланд, Порошенко і Путін погодилися, що умови Мінських домовленостей для вирішення конфлікту на Донбасі повинні бути виконані до кінця 2015 року.