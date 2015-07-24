Береза: події у Чернігові показали, що у жовтні в Україні вибори будуть ще бруднішими

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

"Відбувається тестування системи — чи зможе адмінресурс перемогти, скажімо так, можливості іншого кандидата. Поки що усе, що відбувається — це сигнал як місцевій адміністрації, як Центрвиборчкому, так і громадянському суспільству, що нас готують до дуже важких брудних виборів у жовтні 2015 року", - сказав Береза.

Нардеп вважає, що якщо місцеві вибори у жовтні дійсно будуть проходити так, як у Чернігові, то це потрясе всю Україну.

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"Не факт, що у підсумку Україна залишиться такою, якою вона була до виборів... Якщо закон не виконує ніхто, а влада відмовляється навіть від спроби виконання закону, то це ні до чого хорошого не призводить", - каже Береза.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чернігів почали прибувати додаткові сили міліції, які забезпечуватимуть громадський порядок в день голосування на проміжних виборах у Верховну Раду по виборчому округу №205.