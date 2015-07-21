У Чернігів прибувають додаткові загони міліції для забезпечення порядку в день виборів в окрузі №205

Про це повідомили у секторі громадських зв'язків управління МВС в Чернігівській області. Порядок будуть забезпечувати бійці Нацгвардії, представники спецбатальйонів "Чернігів" і "Кіровоград".

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"Правоохоронці ще прибувають до міста. Точну їхню кількість назвати поки що не можемо", - зазначили у секторі громадських зв'язків.

Міліція розпочала патрулювання міста у посиленому режимі. Міліціонери охоронятимуть усі 83 виборчі дільниці. З метою недопущення провокацій, зараз вирішується питання про взяття під охорону силами працівників МВС виборчих штабів кандидатів.

Крім того, міліція звернулася до кандидатів у народні депутати припинити підкуп виборців в усіх його формах, в тому числі завуальованих: роздача продовольчих наборів та укладання угод з мешканцями виборчого округу за грошову або іншу винагороду.

У міліції підкреслили, що прагнуть забезпечити виборчий процес у виключно правовому полі, не підтримують і не протидіють жодному із кандидатів у народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Авакова заявив, що правопорядок під час проведення проміжних виборів народного депутата в окрузі №205 у Чернігові забезпечить спецгрупа МВС.

Довідка УНІАН. ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі №205 (Чернігівська область) на 26 липня у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутата Валерія Куліча, обраного в цьому окрузі на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року від партії "Блок Петра Порошенка". Куліч склав депутатські повноваження після призначення його головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

ЦВК для участі у виборах зареєструвала 127 кандидатів, тільки 8 з них представляють політичні партії, решта – самовисуванці. Минулого тижня свої кандидатури зняли 36 осіб. Надзвичайно велику кількість кандидатів на проміжних виборах до парламенту експерти пояснюють намаганнями найбільш політично впливових гравців контролювати виборчі комісії та прогнозують ускладнення процесу підрахунку голосів.