Корбан: у Чернігові засвітився відомий з Антимайдану керівник "тітушок"

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі «1+1», передає ТСН.

"У нас є інформація, що журналістські посвідчення видаються "тітушкам", які їдуть (до Чернігова) з двох місць. Перший — це Одеса. Є деякий "авторитет" з прізвиськом "Мага", який постачав цих "тітушок" на Антимайдан", - сказав Корбан.

Окрім того, за словами кандидата в нардепи, "тітушки" їдуть до Чернігова з Білої Церкви. Корбан переконує, що правоохоронці про це знають, але нічого з цим не роблять.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Геннадій Корбан переконаний, що на виборах в 205-му окрузі в Чернігові влада випробовує схеми зловживань, які будуть застосовуватись на місцевих виборах у жовтні.