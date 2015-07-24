У Чернігові відключили мовлення телеканалу "1+1", кабельний оператор посилається на технічні негаразди

Про це повідомляє ТСН.

Про відключення телеканалу написали глядачі ток-шоу. "Тільки що у нас відключили "1+1". Всі канали йдуть, крім "1+1". Що у нас відбувається?", - написала мешканка Чернігова Ірина Коваленко на сайті програми "Право на владу".

Як стало відомо редакції ток-шоу, канал вимкнула структура, близька до влади.

Протягом ефіру представники кабельного оператора повідомили про технічні проблеми у мережі і запевнили, що з політикою таке відключення не пов'язане. Однак, мовлення досі не відновлене.

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"Кабельний оператор "ОСНОВА" інформує, що сьогодні близько 22 год. 18 хв. з невідомих поки що технічних причин припинена ретрансляція телеканалів Інтер, 1+1, Чернігів. Наша команда докладає максимум зусиль для виявлення причини несправностi та її виправлення. Звертаємось до всіх політичних сил з проханням не використовувати даний інцидент в політичних маніпуляціях суспільною думкою", - йдеться у повідомленні.

Показово, що після відключення кількох головних каналів в ефірі залишилася ТРК Ера, яка показувала виступ кандидата від влади по 205 округу Сергія Березенко.

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Як повыдомляв УНІАН раніше, у Чернігів почали прибувати додаткові сили міліції, які забезпечуватимуть громадський порядок в день голосування на проміжних виборах у Верховну Раду по виборчому округу №205.