ГПУ хоче заочно судити Януковича та чотирьох екс-високопосадовців

Про це під час брифінгу повідомив заступник генпрокурора Віталій Касько, повідомляє ТСН.

"Учора Печерський районний суд задовільнив клопотання слідчих ГПУ про початок заочного слідства щодо колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, а сьогодні надав дозвіл на провадження стосовно екс-заступника міністра зборів і доході Ігнатова", - повідомив Касько.

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На черзі клопотання ще щодо чотирьох високопоставлених чиновників режиму Януковича, які підозрюються у розкраданні державних коштів. Серед них колишній віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-глава Міністерства зборів і доходів Олександр Клименко і Олександр Стащенко, який є підозрюваним у справі Богатирьової.

За словами заступника генпрокурора, тепер слідчі повинні офіційно повідомити підозрюваним на веб-сайті ГПУ та ЗМІ щодо кримінального провадження за їхні злочини.

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"Кримінальні справи будуть направлені до суду у будь-якому разі, навіть якщо цих людей немає у країні", - наголосив Касько.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову вперше в Україні судитимуть заочно.