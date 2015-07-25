У Клімкіна обіцяють оголосити персонами нон грата французьких депутатів, що побували в окупованому Криму
МЗС найближчим часом зробить подання до Служби безпеки України заборону на в’їзд до України для всіх десяти депутатів Національних зборів та сенату Франції, які цього тижня відвідали Крим.
Про це заявив Міністр закордонних справ Павло Клімкін в суботу в коментарі Європейській правді.
Як відомо, візит парламентської делегації до Криму відбувся без погодження з українською владою.
На запитання про те, чи буде подання про заборону в’їзду депутатів до України, Клімкін відповів ствердно: "Ну а як же!".
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"Толерантність – це важлива річ та європейська цінність, але я вважаю, що тим, хто порушує закони України, нема чого робити в нашій державі", - пояснив він.
"Шкода, що у Франції є певна ніша, яка спекулюючи на анти американізмі, робить такі речі. Хоча там є декілька депутатів – це екстремальні туристи, які і до Асаду їздили. Та ми будемо працювати з усіма парламентами, щоби такі речі мінімізувати", - додав міністр.
Як зазначається, відповідне подання в СБУ буде підписане до кінця суботи.
За українським законодавством, відвідування анексованого Росією кримського півострова громадянами є кримінальним злочином.