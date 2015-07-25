У Клімкіна обіцяють оголосити персонами нон грата французьких депутатів, що побували в окупованому Криму

Про це заявив Міністр закордонних справ Павло Клімкін в суботу в коментарі Європейській правді.

Як відомо, візит парламентської делегації до Криму відбувся без погодження з українською владою.

На запитання про те, чи буде подання про заборону в’їзду депутатів до України, Клімкін відповів ствердно: "Ну а як же!".

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"Толерантність – це важлива річ та європейська цінність, але я вважаю, що тим, хто порушує закони України, нема чого робити в нашій державі", - пояснив він.

"Шкода, що у Франції є певна ніша, яка спекулюючи на анти американізмі, робить такі речі. Хоча там є декілька депутатів – це екстремальні туристи, які і до Асаду їздили. Та ми будемо працювати з усіма парламентами, щоби такі речі мінімізувати", - додав міністр.

Як зазначається, відповідне подання в СБУ буде підписане до кінця суботи.

За українським законодавством, відвідування анексованого Росією кримського півострова громадянами є кримінальним злочином.