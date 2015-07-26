Явка в Чернігові склала 35,3% - ОВК

Про це повідомляє окружна виборча комісія, пише ПіК.

Відзначимо, що на позачергових виборах у жовтні 2014 року явка виборців станом на 20:00 склала 55,87%

Читайте такожЯвка в Чернігові перевищує очікувану, вибори фактично відбулися - КВУНагадаємо, що станом на 12:00 явка складала 16,18 %, а на 16:00 - 26,23%