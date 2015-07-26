Явка в Чернігові склала 35,3% - ОВК
21:20, 26 липня 2015Політика
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Явка виборців по 205 виборчому округу, станом на 20:00, склала 35,3%.
Чернігів: вибори завершено / Фото УНІАН
Про це повідомляє окружна виборча комісія, пише ПіК.
Відзначимо, що на позачергових виборах у жовтні 2014 року явка виборців станом на 20:00 склала 55,87%
Читайте такожЯвка в Чернігові перевищує очікувану, вибори фактично відбулися - КВУНагадаємо, що станом на 12:00 явка складала 16,18 %, а на 16:00 - 26,23%
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