У Чернігові на двох ДВК міліція наказала зачинити вікна, побоюючись провокацій
У Чернігові, де відбуваються довибори до парламенту на дільниці № 741025, що розташована в актовій залі гуртожитку по вул. Генерала Бєлова, 8, міліція сказала зачинити вікна, бо можливі провокації.
Про це за інформацію активістів ОПОРИ повідомляє ТСН.
Така ж ситуація зафіксована на дільниці № 741027 (Інститут економіки і управління по вул.Генерала Бєлова, 4).
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Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох з чотирьох екзит-полів, на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.
За даними екзит-полу громадської організації "Доброчин", на минулих в неділю довиборах у парламент по 205 округу 22,8% голосів набрав кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП" Геннадій Корбан.
На другому місці – з 14,6% голосів – перебуває кандидат у народні депутати України від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко.
Згідно з даними екзит-полу, результати якого опублікувало ГО “Всеукраїнська Люстрація”, Генадій Корбан («Українське об’єднання патріотів - Укроп») набрав 18%, Андрій Міщенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергій Березенко («Блок Петра Порошенко «Солідарність») – 16%.
Відповідно до екзит-полу New Image Marketing Group за Корбана проголосувало 33% виборців, Сергій Березенко набрав 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%.
У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс».
Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00 - Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.