У Чернігові підраховані голоси з 11 виборчих дільниць - ЗМІ

Про це повідомляє "112 Україна".

"Ось-ось повинні надходити перші протоколи з дільничних виборчих комісій окружкому. Є 11 дільниць, які вже впоралися з підрахунком бюлетенів, але вони не поспішають везти їх в окружком і кажуть, що хочуть проставити печатки в листах відрядження, тому чекають понеділка. Серед цих 11 ділянок є спеціальні", - йдеться в повідомленні.

Інші протоколи очікують о 01:00-02:00.

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Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох з чотирьох екзит-полів на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

Зокрема, згідно з даними екзит-полу New Image Marketing Group, Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 33% голосів, а за результатами опитування центру SOCIS його опонент Березенко набрав 31,4%.

За результатами екзит-полу організації «Доброчин», Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 22,8% голосів.