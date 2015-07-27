Туреччина не планує вводити наземні війська в Сирію

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу. За словами політика, у країни є домовленості з США про спільну підтримку з повітря опозиційних повстанців у Сирії, які ведуть боротьбу проти "Ісламської держави", повідомляє Росбалт.

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Раніше члени НАТО погодилися з пропозицією Туреччини провести екстрене засідання.