Партія "УКРОП" має намір брати участь у місцевих виборах в усіх областях України

Як передає кореспондент УНІАН, про це кандидат в народні депутати від партії "УКРОП" по округу № 205 Геннадій Корбан сказав сьогодні на брифінгу в Чернігові.

"На місцеві вибори піде партія "УКРОП", безумовно, по всій країні", - заявив Корбан.

Також він зазначив, що у зв'язку з цим буде розроблена конкретна програма дій.

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Корбан запевнив, що партія братиме участь у виборах в усіх областях України.

Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори в Україні плануються 25 жовтня.