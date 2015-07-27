Партія "УКРОП" має намір брати участь у місцевих виборах в усіх областях України
15:32, 27 липня 2015Політика
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Партія "Українське об'єднання патріотів" ("УКРОП") має намір брати участь у місцевих виборах в усіх областях України.
На вибори партія розробить конкретну програму дій / Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75
Як передає кореспондент УНІАН, про це кандидат в народні депутати від партії "УКРОП" по округу № 205 Геннадій Корбан сказав сьогодні на брифінгу в Чернігові.
"На місцеві вибори піде партія "УКРОП", безумовно, по всій країні", - заявив Корбан.
Також він зазначив, що у зв'язку з цим буде розроблена конкретна програма дій.
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Корбан запевнив, що партія братиме участь у виборах в усіх областях України.
Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори в Україні плануються 25 жовтня.
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