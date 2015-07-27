Екс-головний юрист Курченка займатиметься відбором нових прокурорів

Сьогодні Бугай взяв участь у спільній прес-конференції із заступником генпрокурора Давитом Сакварелідзе вже як президент Асоціації юристів України, повідомляє ТСН.

"З боку асоціації юристів ми проповідуємо зараз гасло "хочеш змін - йди в прокуратуру". Тому будемо максимально мотивувати професійних колег йти в прокуратуру", - заявив Бугай.

Під час прес-конференції Сакварелідзе розповів про те, як відбуватиметься процес реформування прокуратури: у першу чергу планують зменшити кількість працівників, збільшити їхню зарплату, а також об'єднати районні та міські прокуратури.

"Потрібно звикнути і змиритися з ідеєю, що порядного чиновника держава повинна забезпечувати", - наголосив заступник глави ГПУ.

Варто зазначити, що Сакварелідзе вже прокоментував появу юриста з неоднозначною репутацією на цій прес-конференції.

"Цю зустріч організувала велика впливова асоціація адвокатів, де, окрім Бугая, були напевно декілька тисяч із усієї України. У мене нема інформації про якісь кримінальні справи (проти Бугая - Ред.), але якщо він фігурує в якійсь кримінальній справі, то стосовно нього будуть прийняті рішення", - сказав заступник генпрокурора, не пояснивши, які саме "рішення" можуть бути прийняті.

Читайте такожЕкс-банкіра Курченка випустили із німецької в'язниці через рак - ЗМІ

Нагадаємо, у березні 2014 року Бугая звинуватили в тому, що він був одним із учасників злочинної організації Сергія Курченка, також юриста підозрювали у масштабних розкраданнях коштів держбюджету України. 29 березня минулого року за рішенням судді Голосіївського районного суду Києва йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або застави в 140 млн гривень. Слід зазначити, що "Брокбізнесбанк", членом правління якого був Денис Бугай, був визнаний неплатоспроможним. 10 червня 2014 року було призначено уповноважену особу і розпочато процес ліквідації фінансової установи.

Станом на 14 липня 2015 року було оголошено про черговий конкурс із реалізації активів.

Варто нагадати, що колишній член наглядової ради "Брокбізнесбанку" Борис Тимонькін був затриманий у Німеччині 14 червня цього року. ГПУ у свою чергу направила запит до Німеччини про його видачу через звинувачення у тяжких злочинах.

Проте 24 липня рішенням Вищого земельного суду федеральної землі Бранденбург колишнього банкіра випустили із в'язниці без грошової застави за станом здоров'я. Тимонькін надав німецькому суду довідку про захворювання на рак.