Балога переконує, що контрабанду на Закарпатті контролює Яценюк та Аваков

Про це він заяви в інтерв'ю "Українській правді".

Балога заявив, що контрабанда залежить від можливості домовитись із прикордонниками і місцевою міліцією.

"На Закарпатті, на Львівщині на кордоні стоять прикордонники. На підступах всюди міліція, якої, наприклад, в області 5 тисяч. І скажіть, чи може хтось везти цигарки, якщо він не в змові з міліцією і прикордонниками?.. Ви домовляєтесь з прикордонником, але вам треба домовитись і з міліцією, щоб потрапити з пункту А в пункт Б", - пояснив депутат.

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"А тепер скажіть: хто призначає прикордонників в Закарпаття або в будь-яку іншу область? У Києві, Прикордонна служба. Хто призначає начальника УМВС? Міністр призначає. Під ким прикордонники? Мабуть, під Аваковим", - додав Балога.

Балога також заявив, що главу обласної міліції Сергія Шаранича призначили "за квотою "Народного фронту". І зараз його хочуть підвищити".

За його словами, Шаранич, з яким у нього давній конфлікт, покривав контрабанду у змові з позафракційним депутатом Михайлом Ланьо та депутатом НФ Валерієм Лунченко.

"Шаранич дружить з Ланьо, з Лунченком, це ж одна команда… Я припускаю, що (Лунченко – УНІАН) координує. Це його квота. Він координує роботу Ланьо", - заявив Балога.

Він переконує, що Закарпатську область "віддали прем’єру".

На уточнююче запитання, чи вважає він, що за ситуацію на Закарпатті особиста відповідальність лежить на Авакові, Балога відповів: " Однозначно. Можете від мене це написати".