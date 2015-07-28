Балога переконує, що контрабанду на Закарпатті контролює Яценюк та Аваков
Депутат Віктор Балога заявляє, що контрабанду на Закарпатті контролює київська влада, зокрема прем'єр та міністр внутрішніх справ.
Про це він заяви в інтерв'ю "Українській правді".
Балога заявив, що контрабанда залежить від можливості домовитись із прикордонниками і місцевою міліцією.
"На Закарпатті, на Львівщині на кордоні стоять прикордонники. На підступах всюди міліція, якої, наприклад, в області 5 тисяч. І скажіть, чи може хтось везти цигарки, якщо він не в змові з міліцією і прикордонниками?.. Ви домовляєтесь з прикордонником, але вам треба домовитись і з міліцією, щоб потрапити з пункту А в пункт Б", - пояснив депутат.
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"А тепер скажіть: хто призначає прикордонників в Закарпаття або в будь-яку іншу область? У Києві, Прикордонна служба. Хто призначає начальника УМВС? Міністр призначає. Під ким прикордонники? Мабуть, під Аваковим", - додав Балога.
Балога також заявив, що главу обласної міліції Сергія Шаранича призначили "за квотою "Народного фронту". І зараз його хочуть підвищити".
За його словами, Шаранич, з яким у нього давній конфлікт, покривав контрабанду у змові з позафракційним депутатом Михайлом Ланьо та депутатом НФ Валерієм Лунченко.
"Шаранич дружить з Ланьо, з Лунченком, це ж одна команда… Я припускаю, що (Лунченко – УНІАН) координує. Це його квота. Він координує роботу Ланьо", - заявив Балога.
Він переконує, що Закарпатську область "віддали прем’єру".
На уточнююче запитання, чи вважає він, що за ситуацію на Закарпатті особиста відповідальність лежить на Авакові, Балога відповів: " Однозначно. Можете від мене це написати".