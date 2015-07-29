Радбез ООН о 22.00 почне розглядати резолюцію про створення трибуналу щодо "Боїнгу"

Про це постійний представник України при ООН Юрії Сергеєв повідомив у Twitter.

"Раджу усім вмикати телевізори о 22.00 за Києвом. Рада безпеки ООН розпочне засідання щодо MH17, буде поставлена на голосування відповідна резолюція", - відзначив дипломат.

Посол нагадав, що у Нью-Йорку для участі у засіданні Радбезу ООН перебуває міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Очікується його зустріч з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

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Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.