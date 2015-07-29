Порошенко: Рівень життя українців упав через агресію та торговельну війну з боку РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у Львові під час урочистостей з нагоди 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького.

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«Я знаю, як зараз нестерпно важко живеться більшості з вас, скільки родин важко зводять кінці з кінцями. На жаль, значною мірою це ціна війни. Під час війни в країну не приходять інвестиції, зупинено 25% промислового потенціалу України», - зазначив він.

«Крім агресії на сході, РФ розгорнула проти нас справжню торговельну війну, закривши свої ринки для 50% експорту України, але ми виживемо», - додав Порошенко.