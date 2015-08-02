Україна закликала владу Кремля почати реальні переговори про припинення вогню на Донбасі

В інтерв'ю Associated Press дипломат звернув увагу на той факт, що російські військові і спецназ ЗС РФ перебувають у бойовій готовності на території, контрольованій бойовиками, передає "Новое время".

Також Клімкін озвучив відомий в Україні факт про те, що проросійські бойовики живуть за рахунок поставок з РФ, яка надає озброєння і живу силу через захоплену ділянку кордону.

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Associated Press цитує главу МЗС, який розповів про "точку неповернення" до радянського минулого після того, як масові протести в Києві в 2013-14 роках призвели до краху промосковського уряду і втечі президента.

Крім того, Клімкін заявив, що Україна прагне провести реформи, щоб зайняти своєю місце в "європейській сім'ї".

"Демократична і європейська Україна - це жах для Путіна", - сказав він.

Як раніше заявили в Міністерстві закордонних справ України, Росія своєю агресією проти України порушила більшість принципів і зобов'язань, закладених в основу Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях триває антитерористична операція.

За даними експертів ООН, за 15 місяців збройного конфлікту в Україні загинули майже 7 тисяч осіб, понад 17 тис. постраждали.